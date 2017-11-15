شاهد.. لفتة إنسانية من طبيب سعودي تجاه طفلة مصرية

قام طبيب سعودي بلفتة إنسانية تجاه طفلة مصرية تعاني من مرض “الضمور العضلي الشوكي”، تمثلت في استئجار منزل لأسرتها في الولايات المتحدة لتلقي العلاج فيها.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن طبيبا سعوديا قدم لمتابعة حالة الطفلة فريدة شريف المصابة بالضمور العضلي الشوكي، وأجرى اتصالاً بوالدتها وأكد أنه حجز منزلا فى الولايات المتحدة، لإقامة الطفلة وأسرتها وكل من يريد مرافقتها أثناء رحلة علاجها.

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج “كل يوم” على فضائية “ON E”: “تم التواصل مع الطبيب المصرى المسؤول عن فريدة وحالتها، وتبادل الطبيبان التقارير والوثائق الطبية اللازمة، لمتابعة وضعها حتى السفر إلى أمريكا”.

وكانت سارة غانم والدة الطفلة فريدة، نشرت تفاصيل مرض ابنتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأذاع برنامج “كل يوم” في حلقته بالأمس خبر تكفل رجل أعمال سعودي بعلاج حالة الطفلة فريدة، كما أجرى مداخلة هاتفية مع والدتها ليخبرها بما حدث، ودخلت الأم في نوبة بكاء شديد لفرحتها وشكرت كل من ساعد ابنتها.