للجنسين .. وظائف إدارية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر عدد (7) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ثالث تخطيط المواد (للرجال): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– كاتب ثالث جناح (عدد 3 وظائف / للنساء): شهادة الثانوية العامة.

– كاتب ثاني جناح (وظيفتين / للنساء): شهادة الثانوية العامة.

– كاتب أول جناح (للنساء): شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 20 نوفمبر 2017م.

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