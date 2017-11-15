الأمير فيصل بن خالد بن سلطان  يرعى حفل جائزة التميز في تعليم الحدود الشمالية 

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم الثلاثاء حفل جائزة التميز في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية والذي أقيم في قاعة الأهالي للاحتفالات بمدينة عرعر .وفور وصول سموه قام بجولة على المعرض المصاحب لحفل جائزة التميز الذي اشتمل على أعمال المدارس للبنين والبنات في مجال التعلُم النشط الذي يعزز دور ومشاركة الطالب في العملية التعليمية.

وكتب سموه كلمة في سجل الزيارات هذا نصها : ” ان بناء شخصية الطالب القوية الواثقة ليكون معتمداً على نفسه ومسؤولاً عن قراراته وتصرفاته في مواجهة تحديات الحياة ومعطياتها المتغيرة بما يتمتع به من قيم أخلاقية، ومفاهيم سليمة، ومهارات عالية تمكنه من التواصل الايجابي، والبحث والاستقصاء، والاستنتاج، والعمل دون تردد بروح الابداع والابتكار والحماس والمثابرة، وكذلك غرس وترسيخ تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف المعتدل مهمة تعليمية وتربوية عظيمة وهدف وطني كبير .

ولقد سرني ما شاهدته ولمسته من اهتمام كبير بالتعلم النشط الذي يُفعل عمليتي التعليم والتعُلم وينشط المُتعلم ويجعله يشارك بفعالية، ويعمل ويفكر فيما يتعلمه ليستطيع اتخاذ القرارات والقيام بالإجراءات اللازمة للتغيير والتطوير والتقويم، وأتمنى استمرارية تجربة التعلم النشط وتطويرها وتعميمها على كافة المدارس مهما كانت العوائق.*

كما سرني الإطلاع على فكرة مدرستي المبادرة التي تقدم نموذجاً معيارياً مرجعياً لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة تواكب التطورات الحديثة، وتلبي حاجات المتعلمين،وتناسب ميولهم في ظل النظريات الحديثة للتعلم النشط، مما يكون له بإذن الله الأثر الايجابي الكبير على التعليم ومخرجاته، والتي تساهم أيضاً تحقيق التبادل في الخبرات وأيضاح الآليات المثلى لتطبيق فكرة التعليم النشط وتعزيز الاستفادة منها.

ثم بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام التعليم عبدالرحمن بن سعد القريشي ترحيبية بهذه المناسبة اكد فيها على أثر حضور وتكريم سمو أمير المنطقة في نفوس المتفوقين لحثهم على الاستمرارية في مسيرة التفوق وتحفيز الطلبة الآخرين للتفوق في السنوات القادمة وهنأ الفائزين والفائزات في جائزة التعليم للتميز من منسوبي الإدارة , داعيًا بنفس الوقت جميع منسوبي التعليم بالمنطقة للمشاركة في الجائزة هذا العام, لنشر ثقافة الجودة والتميز, وإبراز الممارسات التربوية المتميزة

أثر ذلك أعلنت نتائج حفل جوائز التعليم للتميز الثلاثة جائزة الامير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله – للتميز الطلابي والاداري والتي تدعمها شركة معادن السعودية وقيمتها 300الف ريال وجائزة التميز الثانية برعاية الشيخ فرحان ابن المبارك القحطاني للتميز الطلابي والموهوبين وقيمتها 200الف ريال وجائزة التميز الثالثة برعاية المهندس ابراهيم خليل العنزي لأولياء أمور الطلاب بمبلغ 100 الف ريال لتكريم الطلاب والطالبات المتميزين

و سلّم راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأميرفيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الجوائز للفائزين والفائزات من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الحاصلين على الجائزة من ابناء المنطقة

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.