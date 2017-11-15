أكثر من «300» مريض بالقلب بالعويقيلة يناشدون صحة الشمالية

ناشد ذوي مرضى تجاوز عددهم 300 مريض قلب وارتفاع الضغط بمحافظة العويقيلة مدير الشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بتكليف طبيب قلب بمستشفى المحافظة جاء ذلك بعد الإقبال الكبير مما تسبب في طول الانتظار الذي حصل اليوم لـ 52 مريض أثناء زيارة قافلة القلب التخصصية لمستشفى المحافظة والكشف على مرضى القلب عدا من غادروا بسبب الزحام قبل مقابلة الطبيب.

معربين عن معاناتهم لبعد المسافة لأقرب عيادة قلب (300 كلم ذهابا وايابآ) وما يتسبب لهم من متاعب الطريق التي قد لا يحتملها مرضى القلب ، ووجود المسنين من الجنسين والذين قد لا تتوفر لديهم وسائل النقل.

مؤكدين أملهم الكبير بما يقوم به مدير الشئون الصحية من جهود لخدمة المرضى بالمنطقة كان آخرها توجيهه (قافلة القلب التخصصية للمرة الثانية) التي أظهرت نجاحها خلال هذه الأيام معربين عن شكرهم لسعادته وآملين بمراعاة ظروفهم.