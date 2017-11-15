 اختلاس 100 بليون دولار .. “ماجد القصبي” يكشف تفاصيل “زلزال الفساد” .. والتحقيقات استمرت 3 سنوات ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السجن وغرامة تصل لـ 5 ملايين ريال .. تعرف على عقوبة المساس بالعقيدة والخروج على ولي الأمر ! اختلاس 100 بليون دولار .. “ماجد القصبي” يكشف تفاصيل “زلزال الفساد” .. والتحقيقات استمرت 3 سنوات ! آبل تعمل على حساس استشعار بالليزر في كاميرا «آي فون 2019» الدنمارك تسحق إيرلندا وتتأهل لكأس العالم 2018 أكثر من «300» مريض بالقلب بالعويقيلة يناشدون صحة الشمالية الأرصاد: سماء غائمة جزئياً في تبوك والجوف والحدود الشمالية “العتيبي” يتقدَّم المشيعين لجنازة الشهيد النجادي بجازان الشاعر الكويتي “السعيد” يمدح السعودية ومواقفها مع بلاده والعرب ! بررت قتله بالمدمن ..تقاصيل قتل زوجة “عشرينية” لزوجها طعنا في جدة ! توقف الصادرات الإيرانية لقطر بعد إغراقها الأسواق القطرية بمنتجات فاسدة أمين عام رابطة العالم الإسلامي يزور «كاتدرائية نوتردام» في باريس ضباط في جيش زبمبابوي: لا انقلاب والرئيس موغابي بخير

اختلاس 100 بليون دولار .. “ماجد القصبي” يكشف تفاصيل “زلزال الفساد” .. والتحقيقات استمرت 3 سنوات !

اختلاس 100 بليون دولار .. “ماجد القصبي” يكشف تفاصيل “زلزال الفساد” .. والتحقيقات استمرت 3 سنوات !
المناطق_الرياض

كشف مصدر مسؤول أن التحقيقات في قضايا الفساد في المملكة استمرت ثلاث سنوات، وأنها بينت اختلاس أكثر من 100 بليون دولار عن طريق الفساد المنتظم على مدى عقود عدة.

ووفقا لصحيفة “الحياة” قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، في مقالة له نشرت في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أخيراً، إن «زلزال الفساد» الذي أدى إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين في السعودية أخيراً يأتي ضمن «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف للإصلاح التدريجي في المملكة.

وأكد أن السعودية تتغير، «والرسالة واضحة والأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون بهذه العملية نصاً وروحاً، ولن نتجنب القرارات الصعبة قصيرة الأجل إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية طويلة الأجل لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة».

وأضاف أنه وفقاً لبيان النائب العام سعود المعجب، تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم من دون توجيه تهم لهم، وأن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وأنهم سيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، كما تم التعامل معهم بمسؤولية.

وبرر القصبي قيام المملكة بتجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، «نظراً لحجم الادعاءات»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي، «وأن المستثمرين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، وسيستمر النشاط التجاري بشكل طبيعي».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>