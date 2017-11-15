روسيا: مؤتمر الحوار السوري مطلع ديسمبر

أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي يستورا بأن روسيا تنوي عقد مؤتمر_الحوار_السوري بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف غاتيلوف أن هدف روسيا من مباحثات استانا ومؤتمرِ الحوار الوطني السوري (المقرر عقده في منتجع سوتشي الروسي) هو “تسريع التسوية السورية وليس خلقُ بديل عن مفاوضات جنيف”.

وأكد غاتيلوف دعم بلاده مبادرة الرياض لعقد لقاء جديد للمعارضة السورية بهدف توحيد وفود #المعارضة_السوريةتحت راية وفد واحد.

يذكر أنه من المقرر عقد جولة ثامنة من مفاوضات #جنيف في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحسب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.