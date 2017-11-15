 روسيا: مؤتمر الحوار السوري مطلع ديسمبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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روسيا: مؤتمر الحوار السوري مطلع ديسمبر

روسيا: مؤتمر الحوار السوري مطلع ديسمبر
Russian deputy foreign minister Gennady Gatilov speaks during a security council meeting on North Korea at the United Nations headquarters in New York on April 28, 2017. US Secretary of State Rex Tillerson said Washington will push for a tougher global response to North Korea during a meeting Friday of the UN Security Council that will see China come under heavy pressure to rein in its ally. / AFP PHOTO / Jewel SAMAD
المناطق_وكالات

أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي يستورا بأن روسيا تنوي عقد  مؤتمر_الحوار_السوري بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف غاتيلوف أن هدف  روسيا من مباحثات  استانا ومؤتمرِ الحوار الوطني السوري (المقرر عقده في منتجع سوتشي الروسي) هو “تسريع التسوية السورية وليس خلقُ بديل عن مفاوضات جنيف”.

وأكد غاتيلوف دعم بلاده مبادرة الرياض لعقد لقاء جديد للمعارضة السورية بهدف توحيد وفود #المعارضة_السوريةتحت راية وفد واحد.

يذكر أنه من المقرر عقد جولة ثامنة من مفاوضات #جنيف في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحسب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

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