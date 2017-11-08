تيلرسون يصل ميانمار لإثارة قضية الروهينغا

وصل وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى ميانمار الأربعاء لإجراء محادثات مع الزعيمة أونغ سان سو تشي، وسط أزمة إنسانية مستمرة لمسلمي الروهينغا غربي البلاد.

وأكد مكتب سو تشي أن تيلرسون سيعقد اجتماعاً مع زعيمة البلاد خلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً.

ويتوقع أن يثير تيلرسون خلال المحادثات الوضع في ولاية راخين، حيث تسببت “حملة أمنية” حكومية في نزوح أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة وسط ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.

كما يلتقي تيلرسون قائد الجيش، الجنرال مين أونغ هلينغ، وهو المسؤول عن “الحملة الأمنية” في راخين.