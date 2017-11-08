النقل: توجه حكومي لإنشاء منصة لوجستية عالمية للنقل البري

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمقر ادارة الاتصالات السعوديه( STC ) استفاد منها موظفي الشركة .

وتضمنت المحاضرة عدة مواضيع عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور ، وكذلك نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة وعن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية .

ألقى المحاضرة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب عبدالخالق بن أحمد الزهراني

وفي نهاية المحاضرة تم تكريم منسوبي هيئة الهلال الأحمر من قبل مدير الاتصالات السعوديه بالباحة عبدالله المرطان وشكر منسوبي الهيئة على جهودهم المبذولة في العمل الميداني والتدريبي والاعلامي

صرح بذلك المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني