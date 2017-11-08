إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران

أجرى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران جراحة دقيقة لطفله تبلغ من العمر (11) شهراً تم إحالتها من أحد المستشفيات بالمنطقة حيث كانت تعاني من تشوه خلقي نادر يتمثل في عدم وجود فتحة الإخراج مع ناسور بين المستقيم والأعضاء التناسلية

وبعد إجراء العملية الجراحية تحسنت الحالة وأصبحت تستطيع الإخراج بصورة طبيعية ولله الحمد وقد تقرر خروجها من المستشفى على أن تتم متابعة الحالة في العيادات الخارجية.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم.

فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض.

حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص المبكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة .