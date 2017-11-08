المساهمات العقارية تستعد لإطلاق حملة «حقوقكم أمانة 3»

أطلقت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار”تصفية”، حملة “حقوقكم أمانة 3″، التي تهدف إلى إيصال حقوق المساهمين في المساهمات المتعثرة، والذين لم يتقدموا للجنة في السنوات الماضية. وتسعى اللجنة من خلال الحملة للوصول لهم وإرجاع حقوقهم، ودعت اللجنة الجميع إلى دعم هذه الحملة التي يشكل طول عمر المساهمات فيها تحديا صعبا للعاملين عليها.

وثمنت اللجنة دور المواطنين في نشر رسالة الحملة ومساهمتهم بإنجاح المرحلة الأولى منها، كما حثت المساهمين الذين لم يتقدموا وأقربائهم على مراجعة الموقع الإلكتروني للجنة www.recc.mci.gov.sa ، للوصول إلى أسماء المستحقين من المستثمرين في المساهمات العقارية المتعثرة التي تمت تصفيتها سابقاً، ومن ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني.

الجدير بالذكر أن اللجنة تعتزم الاستمرار في “حملة حقوقكم أمانة” لتصل الى أكبر عدد من المساهمين أو الورثة حتى يتم تسليمهم حقوقهم في المساهمات المتعثرة منذ عشرات السنين، كما دعت اللجنة الجميع إلى دعم هذه الحملة حتى يتم ارجاع كافة حقوق المساهمين.