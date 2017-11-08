بعد تداول رموز الإعلام القطر لصورة ملك المغرب..قطر تحقق وترمي بالتهمة للخارج

بأسلوب رخيص اعتادت عليه قطر، في نشر الأكاذيب والصور المفبركة والمضللة لخدمة مصالحها واجندتها الخبيثة، تسابق الإعلام القطري ورموزه بنشر صورة “مفبركة” لملك المعرب جلالة الملك محمد السادس الذي وصل الدوحة في زيارة رسمية قادما لها من الإمارات.

وبعد وقوع القضية المدوية لنظام الحمدين وإعلامه الهابط الذي مرر وبتنسيق واضح الصورة في كل وسائله، حاولت التغطية على هذه السقطة المسيئة لملك المغرب، وزعمت فتح تحقيق لمعرفة مصدر الصورة.

ولم يكتفي نظام الحمدين بفتح هذا التحقيق بل سارع برمي التهمة لخارج حدوده، واصفاً لها بأنها محاولة من أطراف خارجية لتأليب الرأي العام أو المساس برموز الدول حسب زعمه.

كما زعم مكتب الاتصال الحكومي القطري إن الصورة المركبة، التي تظهر الملك محمد السادس يحمل وشاحاً أثناء تجوله في أحد أسواق الدوحة، “فعل غير مقبول لمحاولة إفشال الزيارة”.

وعبر الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي التابع لرئيس الوزراء القطري، في بيان نُشر على الموقع الرسمي، عن “أسفه للصورة المركبة التي تظهر جلالة الملك وهو يحمل وشاحا أثناء إحدى الزيارات في منطقة الدوحة”.

وكان “ياسر الزناكي”، مستشار الملك محمد السادس، نفى في تصريح، عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، بشكل قاطع أن يكون الملك محمد السادس قد أخذ صورة بوشاح حامل رسالة سياسية، واصفاً هذه الصورة المزيفة بأنها “مجرد فبركة واضحة”.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس حل بقطر، قادماً إليها من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت تطورات الأحداث دوليا وبالمنطقة، وكذا العلاقات الثنائية بين البلدين.