 الكلية التقنية بنجران تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع ادارة المختبرات وبنوك الدم بصحة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع ادارة المختبرات وبنوك الدم بصحة نجران

الكلية التقنية بنجران تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع ادارة المختبرات وبنوك الدم بصحة نجران
المناطق_نجران

نظمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة الخدمات الارشادية والعيادة الطبية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران حملة للتبرع بالدم وبأشراف وتنسيق من أدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة بالمنطقة .

وعبر وكيل الكلية لخدما المتدربين تركي بن محمد آل دغرير عن بالغ شكره وتقديره لمديرعام الشؤون الصحية بنجران خالد بن عائض عسيري ولمنسوبي الصحة بالمنطقة على تعاونهم الدائم وإتاحة الفرصة لمشاركة منسوبو الكلية في هذا العمل الإنساني  .

مبينا ان هذه البادرة الطيبة لها أهداف سامية في المشاركة المجتمعية ودعم مستشفيات المنطقة .

وأكد أن الحمل تأتي ضمن إطار التعاون المثمر في خدمة المجتمع والوطن ، مبينا انها شهدت كثافة في المتبرعين من قبل المتدربين وأعضاء هيئة التدريب .

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