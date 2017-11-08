 إدارة الوافدين بنجران تحتفل بترقية فهد وسعد الى رتبة رائد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إدارة الوافدين بنجران تحتفل بترقية فهد وسعد الى رتبة رائد

إدارة الوافدين بنجران تحتفل بترقية فهد وسعد الى رتبة رائد
المناطق_نجران

قام الموظفين بإدارة الوافدين في منطقة نجران ، بتكريم زملائهم الرائد فهد بن عوض القحطاني والرائد سعد بن عبدالرحمن القحطاني بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهما إلى رتبة رائد.
من جهتهما، عبر المترقيان عن سعادتهما بهذه الترقية، التي ستكون دافعاً لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ، ثم المليك، والوطن ، مثمنين فرحة زملائهم ومشاعرهم الصادقة بالحب والتقدير بمناسبة ترقيتهم الى رتبة رائد .

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