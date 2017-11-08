 التهديدات “الكاذبة” تربك موسكو.. والخسائر بالملايين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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التهديدات “الكاذبة” تربك موسكو.. والخسائر بالملايين

التهديدات “الكاذبة” تربك موسكو.. والخسائر بالملايين
المناطق - وكالات

تلقت العاصمة الروسية موسكو أكثر من 500 بلاغ كاذب، بوجود قنبلة خلال شهرين، ومنيت بخسائر قدرت بملايين الدولارات نتيجة لذلك.

وطالت سلسلة من التهديدات الكاذبة بجود قنبلة عشرات من المدن الروسية منذ مطلع سبتمبر الماضي.

واستهدفت البلاغات الكاذبة بوجود قنبلة كل المطارات ومحطات السكك الحديد ومراكز التسوق والمصارف والفنادق والمدارس والمباني الإدارية في موسكو.

ولم يتم العثور على أي متفجرات بعد المكالمات القادمة من أشخاص مجهولين.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن فلاديمير تشرنيكوف، رئيس إدارة الأمن في حكومة موسكو، إن أكثر من 250 ألف شخص تم إجلاؤهم بعد 564 تحذيرا من مصادر مجهولة بوجود قنبلة في الفترة بين 11 سبتمبر و9 نوفمبر.

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