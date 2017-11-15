 لهذا السبب .. أعفت هيئة السوق الشركات من إعلان قوائمها المالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لهذا السبب .. أعفت هيئة السوق الشركات من إعلان قوائمها المالية الأمم المتحدة لـ “ميليشيات إيران”: غادروا سوريا .. وتؤكد وجود خروقات خطيرة لحقوق الإنسان رصد هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بالقرب من البدع في تبوك التهديدات “الكاذبة” تربك موسكو.. والخسائر بالملايين إدارة الوافدين بنجران تحتفل بترقية فهد وسعد الى رتبة رائد إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران الكلية التقنية بنجران تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع ادارة المختبرات وبنوك الدم بصحة نجران بعد تداول رموز الإعلام القطر لصورة ملك المغرب..قطر تحقق وترمي بالتهمة للخارج المساهمات العقارية تستعد لإطلاق حملة «حقوقكم أمانة 3» «إيرباص» تتلقى طلبية تاريخية بأكثر من 40 مليار دولار 31 ورقة عمل بمؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة رواتب تبدأ من 8 آلاف ريال​​..السعوديات يعملن في وزارة العدل للمرة الأولى

لهذا السبب .. أعفت هيئة السوق الشركات من إعلان قوائمها المالية

لهذا السبب .. أعفت هيئة السوق الشركات من إعلان قوائمها المالية
المناطق - الرياض

كشفت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها عن توجهها لإعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية.

وقالت الهيئة، في بيان نشر على “تداول” يوم أمس إن هذا القرار يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تطوير السوق المالية، وحرصاً منها على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي كذلك ضمن سعي الهيئة لتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة، وأخذاً في الاعتبار التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS).

وانتهت الخميس الماضي مهلة الشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من عام 2017.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>