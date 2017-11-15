لهذا السبب .. أعفت هيئة السوق الشركات من إعلان قوائمها المالية

كشفت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها عن توجهها لإعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية.

وقالت الهيئة، في بيان نشر على “تداول” يوم أمس إن هذا القرار يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تطوير السوق المالية، وحرصاً منها على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي كذلك ضمن سعي الهيئة لتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة، وأخذاً في الاعتبار التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS).

وانتهت الخميس الماضي مهلة الشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من عام 2017.