جولات ميدانية لتفقد سير الأعمال بمشاريع الطرق في عسير

انطلاقاً من توجيهات وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بتكثيف الزيارات الميدانية للمسئولين في وكالة الطرق، تفقد اليوم، وكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع المهندس عبدالله السليمان بحضور مدير عام ادارة التنفيذ المهندس سالم ال هضبان و مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس مبارك المطوع يرافقهم روؤساء وملاك الشركات المنفذه بزيارة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في منطقة عسير.

وشملت الجولة التي شارك فيها عدد من المقاولين، الوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها على طريق أبها – الطائف والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 90‎%‎، ومنها جسر “القامة ” والذي يقع في الطريق الرابط بين محافظتي تنومة والنماص شمال عسير ، وكذلك طريق “النماص – بيشة” المؤدي إلى مصنع الإسمنت بمحافظة بيشة ، والذي يتكون من مرحلتين بالاضافة الى ثلاث جسور ( الجعبة – الرس – ال الرومي وجلان ).

وبحث الفريق أبرز الحلول الفنية لإنهاء المعوقات ومراجعة الخطط التنفيذية للأعمال المتبقية، مؤكدين على جميع المقاولين ضرورة رفع وتيرة العمل وزيادة المعدات والايدي العاملة وانهاء كافة الاعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة مع المتابعة الحثيثة لسير العمل في الفترات القادمة .

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مبارك المطوع في تصريح ل”واس”، أن متابعة المشاريع في المنطقة تأتي وفق توجيهات ‏صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، الذي يحرص دائماً على تنفيذ المشروعات في المنطقة بأعلى المعايير الفنية، إلى جانب حرص الوزارة على الزام جميع المقاولين للايفاء بالتزاماتهم التعاقديّة لإنهاء المشاريع المناطة بهم وفق برامج زمنية معتمدة وعدم التهاون مع المقاولين المقصرين.