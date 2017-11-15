 أمير الباحة ينوه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتنفيذ الحملة المشتركة “وطن بلا مخالف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة ينوه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتنفيذ الحملة المشتركة “وطن بلا مخالف”

أمير الباحة ينوه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتنفيذ الحملة المشتركة “وطن بلا مخالف”
المناطق _ الباحة
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية كافة وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الحملة المشتركة ( وطن بلا مخالف ) لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل من خلال الحملة الميدانية والتي انطلقت هذا اليوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439 هـ.
    مثمناً  سموه الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية مع الجهات الأخرى وما تهدف إليه الحملة من  القضاء على مخالفي نظام الإقامة والعمل و تعقب المخالفين  وكذلك ما يبذله ويقوم به رجال أمننا في جميع القطاعات من  جهود في حملة ” (وطن بلا مخالف)
   متمنيّاً سموه للجميع  التوفيق في إنجاز هذا العمل الوطني الهام بما يسهم في حماية الحدود وأمن وسلامة الوطن وخلوه من المخالفين .
وأهاب سمو أمير الباحة  بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وذلك بعدم تشغيل المخــــالف لأنظمة الدولــة أو التعامل معه أو التستر عليه أو نقله أو إيوائه ، وعلينا جميعا تحمل المسؤولية تجاه مجتمعنا و التعاون من أجل تحقيق أهداف هذه الحملة الوطنية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتي سوف يكون لها انعكاساً إيجابياً لوطنناً .

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