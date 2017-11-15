نور مكة يقلص مدة الانتظار في الأقسام الحيوية بنسبة ٤٠ ٪‏

استمراراً للنتائج الإيجابية التي يحققها برنامج “أداء الصحة” في مكة المكرمة ، فقد تمكّن مستشفى النور التخصصي من تحسين وتقليص مدة الانتظار في عدة أقسام حيوية وذات إقبال كبير بنسبة وصلت إلى ‎أكثر من 40% في بعض الأقسام.

حيث : إن برنامج “أداء الصحة” أدى إلى تطوير الأداء في عدة أقسام حيوية تشهد إقبال كبير من المراجعين، حيث تم العمل على تقليل مدة الانتظار في الطوارئ من خلال إعادة توزيع الأطباء وزيادة أعداد الكوادر الطبية والفنية بالإضافة إلى تفعيل دور عيادات الفرز وتجهيزها بشكل مُنظم وحديث لتسهيل مناظرة المرضى وادى ذلك الى تقليص مدة انتظار المريض قبل الكشف ، بنسبة تصل 10% كما تم تطوير النظام الالكتروني لمتابعة مرضى الطوارئ مما اتاح للاطباء سرعة اتخاذ القرار وتقليص زمن مكوث المريض في الطوارى

كما تم تحسن بشكل ملحوظ في العيادات الخارجية من خلال تقليل مدة أيام الانتظار عن *طريق تحويل المرضى للمراكز الصحية التابعة لكل منطقة لإعادة صرف الأدوية وطلب التحاليل* .

مما قلل من إنتظار المرضى في العيادات الروتينية.

كما عمل برنامج “أداء الصحة” على جدولة العمليات وبدء الحالة الأولى في الوقت المجدول لها يومياً بحيث لا تتأخر وتؤثر على باقي جدول العمليات التي تليها مما أدى إلى تقليل مدة إنتظار العمليات بنسبة ‎%‎70

و فيما يخص المختبرات وفحص العينات بأنه قد تم استحداث مختبر آلي متكامل أدى إلى تحسين الأداء بشكل لافت من خلال قدرته على فحص عدد كبير من العينات المخبرية في وقت وجيز و جودة عالية. *بالإضافة إلى عمل ورش عمل تدريبية للممرضات بالأقسام على عمليات سحب الدم للمريض*

كما عمل برنامج اداء الصحة في أقسام التنويم على تقليص الفترة ما بين كتابة خروج للمريض و مغادرته فعليا من المستشفى ، بالاضافة لتنشيط مرور الاستشاريين في عطلة نهاية الاسبوع في اطار استمرار الخدمة الطبية للمريض على مدار الاسبوع مما ادى الى سرعة افراغ الاسرة و ساهم في سرعة حركة دوران السرير و ذلك ساعد على سرعة تنويم المريض من الطوارئ و كانت نسبة الاشغال في السابق 90% و بعد تطبيق برنامج اداء وصلت نسبة الاشغال الى 70 %

يذكر بأن “مستشفى النور التخصصي ” نفذت حالياً برنامج “أداء الصحة” من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 45 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في وهي : “الطوارئ، العيادات، العمليات، التنويم، العناية المركزة، الأشعة، والمختبرات

الجدير بالذكر ان برنامج أداء يعمل على

تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.