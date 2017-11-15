بعد ترويجه لأحد المقيمات باسم استشارية ليزر الصحة تغلق مجمع صحي بالطائف كابر في الالتزام بالمنع

أغلقت الصحه في الطائف أحد أشهر المراكز الطبية الخاصة بشارع شهار على خلفية العديد من الملاحظات السابقة التي تم رصدها على المجمع .. وكانت الصحه بالطائف قد أعلنت سابقا احالة احد مدعيات التطبيب التجميلي للنيابة العامة على خلفية إعلان ترويجي تحت مسمى استشارية ليزر تجميلي ثبت ان مدعية الإعلان ليس لديها أي مؤهلات علمية تخولها للعمل في هذا المجال وتم في الحال إيقافها ومنع المركز من تقديم الخدمات الصحية في مجال الليزر والتجميل ورصد بعض المخالفات غير أن المركز استمر في استقبال المراجعين وتقديم الخدمة الصحية وهو الأمر الذي دفع الصحه الى اغلاق المركز بالكامل وإصدار الغرامات النظامية

أوضح ذلك عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف مشيرا ان لجنة المراقبة التابعة لشؤون القطاع الخاص بصحة الطائف بقيادة مديرها عبدالله الخثعمي رصدت العديد من الملاحظات بالمركز سابقا اضافة الى ايقاف احد منسوبات المركز بعد إعلان ترويجي بمهنة استشارية ليزر وثبت للصحه انها لاتملك المؤهل المناسب كما تم رصد عدد من المخالفات في تقديم الخدمة الصحيه ومكابرة المركز في تقديم الخدمات رغم المنع لذا تم عرض المخالفات كامله على اللجنة المختصة والتي أصدرت قرارها بإغلاق المركز كاملا لحين تلافي جميع الملاحظات مع إحالة مدعية الطب للنيابه العامه لعدة مخالفات منها انتحال صفة شخصية طبية

تجدر الاشارة ان المركز المشار إليه سبق وان باشرته فرق الرقابه الصحية بصحة الطائف على خلفية إعلان ترويجي وسحب على جوائز آيفون عند مراجعة طبيبة ادعى المركز في اعلانها انها استشارية ليزر تجميلي ليثبت للصحه أن الطبيبة المذكوره كانت تعمل كوافيرة في احد مراكز التجميل وتحمل مؤهل علاج طبيعي وليس لديها تصنيف أو مؤهل طبي مما استدعى إحالتها للنيابة العامة ومنع المركز من مزاولتها للعمل غير أن المركز استمر في تحايله إلى جنب عدد من الملاحظات استوجبت إغلاقه بالكامل