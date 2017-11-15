 صحة الشرقية تبدأ حملة للتوعية بمرض السكر في المجمعات التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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صحة الشرقية تبدأ حملة للتوعية بمرض السكر في المجمعات التجارية

صحة الشرقية تبدأ حملة للتوعية بمرض السكر في المجمعات التجارية
المناطق _ سطام الفروان
تنطلق غدًا  الخميس فعاليات حملة التوعية بمرض السكري التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية تحت شعار ( لا تنتظر السكري ) وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام .
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام  في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود أن الفعاليات التي تنطلق اليوم الخميس في ” مجمع العثيم مول التجاري ” كمرحلة أولى ضمن 3 مجمعات تجارية تشمل مجمع الراشد التجاري ، والظهران مول التجاري ابتداء من 16 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر تهدف إلى التعريف بمرض السكري ” النوع الثاني” وكيفية الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع ، حيث تعتمد الحملة على التوعية بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة ورفع الوعي تجاه المرض ، وسبل الوقاية من الاصابة ، إضافة إلى تحسين فهم طبيعة مرض السكري وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع مع برامج التوعية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة لصحة المرضى الذين يعانون من المرض ، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع بمرض السكري نتيجة زيادة أعداد المصابين بمرض السكري في المملكة .
وحث الجلعود مرتادي المجمعات التجارية إلى الاستفادة من فعاليات الحملة والفحص عن مرض السكري من خلال   14ركن توعوي يعمل بها كوادر طبية متخصصة لتوعية وتثقيف العامة مما يعزز الوعي بمسببات المرض وكيفية الوقاية منه.

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