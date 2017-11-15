 إزالة 3.7 ملايين متر ” تعديات ” على الأراضي الحكومية بالأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إزالة 3.7 ملايين متر ” تعديات ” على الأراضي الحكومية بالأحساء

إزالة 3.7 ملايين متر ” تعديات ” على الأراضي الحكومية بالأحساء
المناطق _ الأحساء

كشفت أمانة الأحساء عن قيام لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الاحساء والتي تضم في عضويتها ( المحافظة – الأمانة – الشرطة – وزارة المالية – الزراعة ) عن إزالة ما مجموعه 3 ملايين و750 ألف متر مربع من الإحداثات غير النظامية ” تعديات ” وهي عبارة عن استحداث لأرض زراعية وحفر مجموعة من الآبار وكذلك تعديات مسوّرة بأسلاك شائكة .

يذكر بأن اللحنة قامت بإزالة إحداثات غير نظامية على موقع بمساحة 77 مليون متر مربع في الاحساء ، الشهر الماضي .

 وأكدت اللجنة على تواصل اعمالها وفق اللوائح والأنظمة في إيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ، انطلاقاً من توجهات حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – في المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها وإزالة التعديات عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه التصرفات بصفة مستمرة .

 الجدير ذكره  ان اللجنة لا تقوم  بتنفيذ أي إزالة تعدي إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة، بينما تتركز مهمتها الرئيسة في مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة أي إحداثات تقع على الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها وإيقاف من يعمل دون رخصة تخوله حق العمل وذلك من خلال الوقوف على المواقع التي يُبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثيات فيها ، سواء أكان التبليغ من الجهات الحكومية أم المواطنين.

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