أمير الباحة يصدر عدد من القرارات الإدارية

أصدر صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة اليوم عدد من القرارات الإدارية بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل من توفير القوى العاملة اللازمة بديوان الامارة بالاضافة الى حاجة بعض الوكالات المساعدة وإدارات العموم بدعمها بعدد من الموظفين من خلال اعادة توزيع القوى العاملة والتى بنيت على نتائج التقييم الشامل للموظفين في الامارة والمحافظات بالاضافة الى عدد من المعايير في تقييم الاحتياج ونوعية الموظفين اللازميين لأداء العمل وجاءت القرارات على النحو الآتي

تكليف سعيد بن علي دماس الغامدي مديرا عاما للمستشارين , تكليف عبدالعزيز بن عباس الجيلاني مديرا عاما للمراجعة الداخلية , تكليف علي بن ناصر بشيّه أمينا عاما لمجلس المنطقة , تكليف نوار رشدان المطيري مديرا عاما للحقوق العامة , تكليف عبدالكريم بن محمد الغيلاني مديرا للموارد البشرية بصفة مؤقتة , تكليف عبدالله بن أحمد الجابري مساعد لمدير المشتريات , تكليف سالم بن فايز الفقيه مساعدا لمدير عام التخطيط والتطوير , تكليف سعيد بن ناصر ريحان مساعدا لمدير عام التطوير السياحي , تكليف سعيد بن عبدالله موالا مديرا لمركز الوثائق والمحفوظات , تكليف يوسف بن أحمد خميس مديرا عاما لشؤون المحلية , تكليف جديع بن حزام القحطاني مديرا عاما لتنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات , تكليف محمد بن نايف الشريف مديرا لإدارة تنسيق ومتابعة المشاريع , تكليف عبدالله بن مفرح الغامدي مديرا لإدارة الشراكة المجتمعية , تكليف رجب بن عبداللطيف الزهراني مديرا لإدارة الشؤون العامة , تكليف فيصل بن محمد الغامدي مديرا لإدارة تنسيق ومتابعة الخدمات , تكليف عبدالرحمن بن عثمان زومه مديرا لإدارة تنشيط الاستثمار والسياحة ومشرفا على مكتب خدمات المستثمرين , تكليف نواف بن ثواب الجعيد مديرا لإدارة المساعدات والتعويضات

متمنيا سموه للجميع التوفيق والعمل بكل جد واخلاص لخدمة المنطقة واهلها .

واعرب المكلفون عن عظيم شكرهم لسمو امير المنطقة على تكليفهم وثقة سموه الكريم والتى ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهود لخدمة الصالح العام .