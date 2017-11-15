جامعة القصيم تشارك قطاع الصحة العامة بالرس في تقديم البرامج الصحية والتوعوية

وقعت كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القصيم، صباح أمس الثلاثاء اتفاقية تعاون مشترك مع قطاع الصحة العامة بمحافظة الرس، تقضي بالتعاون بين الطرفين في تقديم برامج توعوية صحية و برامج لخدمة المجتمع، حيث وقع الدكتور عبدالله الرثيع عميد الكلية، وعبدالله الضبعاني مدير قطاع الصحة العامة الاتفاقية بمقر المحافظة، وبحضور الأستاذ محمد بن عبدالله العساف محافظ الرس.

وأكد “الرثيع” عقب التوقيع أن بنود الاتفاقية تشمل تقديم حزمة من البرامج التوعوية الصحية وبرامج خدمة المجتمع، بحيث تتولى الكلية الإشراف العلمي الكامل عليها، وتقديم دورات وورش عمل لمنسوبي القطاع بالإضافة إلى تدريب الطلاب في مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما يقوم قطاع الصحة العامة بتأمين الاحتياجات وتجهيز المقرات لإقامة البرامج والدورات وورش العمل.