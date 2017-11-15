 جامعة القصيم تشارك قطاع الصحة العامة بالرس في تقديم البرامج الصحية والتوعوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة القصيم تشارك قطاع الصحة العامة بالرس في تقديم البرامج الصحية والتوعوية جامعة دار العلوم تشارك في فعاليات البرنامج الوطني لمكافحة السكري أمير عسير يشرف حفل تكريم قائد حرس الحدود السابق بالمنطقة فريق من وزارة الصحة يزور الفرشة وظهران الجنوب مركز السكر يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري وفعاليات لون أكلك تستهدف تغيير نمط التغذية بالمجتمع مركز الملك فيصل يشارك في مؤتمر “مكافحة التطرف” في برلين وزير التجارة والاستثمار يسلم 11 رخصة لرواد أعمال من مختلف أنحاء العالم أمير منطقة تبوك يطلع على إنجازات الصحة بالمنطقة حملة توعوية لوزارة “البيئة” تستهدف المزارعين والمستهلكين للتوعوية بالمنتجات العضوية افتتاح أول معمل الروبوت بمدارس ضباء شرطة القصيم تبدأ بتنفيذ أعمال الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف “ البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يختتم مشاركته في سوق السفر بلندن 2017

جامعة القصيم تشارك قطاع الصحة العامة بالرس في تقديم البرامج الصحية والتوعوية

جامعة القصيم تشارك قطاع الصحة العامة بالرس في تقديم البرامج الصحية والتوعوية
المناطق _ الرس
وقعت كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القصيم، صباح أمس الثلاثاء اتفاقية تعاون مشترك مع قطاع الصحة العامة بمحافظة الرس، تقضي بالتعاون بين الطرفين في تقديم برامج توعوية صحية و برامج لخدمة المجتمع، حيث وقع الدكتور عبدالله الرثيع عميد الكلية، وعبدالله الضبعاني مدير قطاع الصحة العامة الاتفاقية بمقر المحافظة، وبحضور الأستاذ محمد بن عبدالله العساف محافظ الرس. 
 
وأكد “الرثيع” عقب التوقيع أن بنود الاتفاقية تشمل تقديم حزمة من البرامج التوعوية الصحية وبرامج خدمة المجتمع، بحيث تتولى الكلية الإشراف العلمي الكامل عليها، وتقديم دورات وورش عمل لمنسوبي القطاع بالإضافة إلى تدريب الطلاب في مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما يقوم قطاع الصحة العامة بتأمين الاحتياجات وتجهيز المقرات لإقامة البرامج والدورات وورش العمل.
 
وأضاف “الرثيع” أن هذه الاتفاقية جاءت بناءًا على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود مدير الجامعة، وفي إطار التعاون المسبق بين الجامعة وقطاع الصحة العامة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا التعاون قد تمت بلورته من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تمحورت حول خدمة الطالب والمجتمع وتهيئة الظروف والإمكانات المناسبة لتقديم برامج صحية، وتدريبية تصب جميعها في صالح الوطن والمواطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>