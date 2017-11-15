القناة السعودية تدشن غداً هوية جديدة لنشرات الأخبار بمشاركة مذيعات سعوديات

تدشن القناة السعودية غداً الخميس 27 صفر 1439هـ هويتها الجديدة في استوديو الأخبار بنظام إخراجي جديد لنشرات الأخبار إضافةً إلى مشاركة مذيعات لتقديم نشرات الأخبار ، وستكون الإنطلاقة في نشرة التاسعة والنصف مع المذيع خالد مدخلي ، والمذيعة وئام الدخيل ، وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد بدأت الإستعداد والتحضير لهذا المشروع منذ فترة وخضع مقدموا نشرات الأخبار لدورات تدريبية للتعامل مع الأسلوب الجديد لطريقة تقديم النشرات ، وتعد مشاركة المرأة في تقديم نشرات الأخبار عبر شاشة السعـودية خطوة تطويرية سبقها الإعلان عن فتح المجال أمام الراغبات لشغل وظيفة مذيعة من السعـوديات بإمكانية التقدم وفق الشروط التي وضعتها الهيئة .