 تعليم الطائف ينهي نتائج مشروعي المسرح المدرسي والمهارات الادبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم الطائف ينهي نتائج مشروعي المسرح المدرسي والمهارات الادبية

تعليم الطائف ينهي نتائج مشروعي المسرح المدرسي والمهارات الادبية
المناطق _ الطائف
اعتمدت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف نتائج التصفيات النهائية في القصة القصيرة ، الشعر الفصيح ، الالقاء والارتجال” على مستوى الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وذلك بعد ان انهت ادارة نشاط الطالبات أعمال التحكيم من قبل فريق من المحكمات ذوات الخبرة والاختصاص .
وشهدت المسابقة منذ انطلاقها العديد من المراحل والتي كانت بدايتها من المدارس لتخضع بعد ذلك المشاركات للتحكيم بادارة نشاط الطالبات اضافة الى تنفيذ العديد من الورش التدريبية والتنافسية للطالبات بهدف تنمية مهاراتهن بحسب المجال المشاركات فيه.
وأسفرت نتائج التصفيات النهائية في المسرح المدرسي عن تحقيق الثانوية الثالثة للمركز الاول والتي ستمثل ادارة تعليم الطائف في المسابقة الختامية والتي ستقام فعالياتها في القصيم ، فيما حققت الثانوية الخامسة عشر المركز الثاني ، وجاء مجمع ليه في المركز الثالث ، وحققت الثانوية الرابعة والعشرون المركز الرابع ، والمتوسطة السابعة المركز الخامس ، وفي مشروع المهارات الادبية تأهلت الطالبة منال علي السفياني من الثانوية العشرون  في مجال الشعر الفصيح ، والطالبة رهف علي الشهري من الثانوية السادسة في مجال القصة القصيرة ، والطالبة ريماس سعد الحارثي من المتوسطة الثانية تحفيظ في الالقاء والارتجال وسيدخلن التصفيات الختامية والتي ستقام فعالياتها في حائل باذن الله.
إلى ذلك ستعمل إدارة نشاط الطالبات على رعاية الطالبات وتدريبهن من قبل مدربات متخصصات تحضيراً لهم للمشاركة على المستوى الوطني .
وقد نوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي بجهود الشؤون التعليمية للبنات ممثلة في إدارة نشاط الطالبات وكذلك المدارس في تحفيز الطالبات وتشجيعهن على الدخول في المسابقات والمشاركة فيها متمنيا التوفيق للمدارس والطالبات المرشحات في المراحل المقبلة من المسابقة.

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