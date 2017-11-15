 بحضور المنسقين الإعلاميين في المدارس .. الإعلام التربوي بمكتب التعليم بالبرك يقيم دورة عن أساسيات التحرير الصحفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بحضور المنسقين الإعلاميين في المدارس .. الإعلام التربوي بمكتب التعليم بالبرك يقيم دورة عن أساسيات التحرير الصحفي

بحضور المنسقين الإعلاميين في المدارس .. الإعلام التربوي بمكتب التعليم بالبرك يقيم دورة عن أساسيات التحرير الصحفي
المناطق - محمد الغبيشي - البرك
دشن مساعد مدير مكتب التعليم بالبرك للشؤون التعليمية دورة الاعلام التربوي بتعليم البرك  صباح اليوم الأربعاء ٢٦ / ٢ / ١٤٣٩ ، أولى دوراته بعنوان ” أساسيات التحرير الصحفي ” حضره عدد من المنسقين الإعلاميين في المدارس .
وتفصيلا قدم المنسق الإعلامي محمد الغبيشي دورة عن اساسيات التحرير الصحفي ، حيث سرد فيها الخطوات التي ينبغي على الإعلامي إتباع خطواتها ، واشتملت الدورة على عرض مرئي عن خطوات التحرير الصحفي ، و الفرق بين الخبر الصحفي والتقرير الصحفي ، و الأخطاء الشائعة والتي ينبغي على الإعلامي تجنبها عند تحرير أي مادة أو تقرير صحفي .
من جهة وجه رئيس الشؤون التعليمية بتعليم البرك الأستاذ عبده بن يحيى الصبيحي ، كلمة بمناسبة إنقاد أولى دورات الإعلام التربوي بالمكتب ، أشاد فيها بجهود جميع المنسقين الاعلاميين والذين يبذلون جهودا متميزة في سبيل إظهار مدارسهم بالصورة الأمثل ، موضحا أن هذا التوجه هو توجه يستحق العناية والإهتمام من الجميع ، مطالبا بضرورة بذل مزيدا من الجهود من أجل إظهار مدارسهم بالقدر الذي تستحق .
من جهته أعرب رئيس قسم الإعلام التربوي الأستاذ راجح الراجحي عن بالغ سعادته وشكره لجميع المنسقين الإعلاميين ، على ما يبذلون من جهود تذكر فتشكر ، متمنيا من الجميع مواصلة العطاء والجهد من اجل إظهار كل جميل في المدرسة ، وبين الراجحي ان دور الإعلام التربوي إظهار المدارس ومناشطها ولقاءاتها .
هذا وأعرب مدير مكتب التعليم بالبرك الأستاذ عبدالرحمن أبو زلفه عن بالغ شكره وتقديره لرئيس قسم الإعلام التربوي بإدارة التعليم بمحافظة محايل الأستاذ راجح الراجحي ، و مشرف الإعلام التربوي بالإدارة الاستاذ علي آل جغولي عل مشاركتهم هذا التدشين إلا دليل حرص ، وهو بلا شك سيكون له بالغ الأثر للوصول بالإعلام التربوي إلي اجمل مراحله المرجوه .
مؤكدا أن هذه المشاركة لرئيس قسم الإعلام التربوي بالإدارة ، ومشرف الإعلام التربوي سوف يكون لها بالغ الأثر في الرقي بالإعلام التربوي في مكتب التعليم بالبرك والسير بخطى ثابته نحو التميز والإبداع .

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