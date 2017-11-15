 اختتام فعاليات التمرين العسكري السعودي الأردني المشترك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اختتام فعاليات التمرين العسكري السعودي الأردني المشترك بحضور المنسقين الإعلاميين في المدارس .. الإعلام التربوي بمكتب التعليم بالبرك يقيم دورة عن أساسيات التحرير الصحفي تعليم الطائف ينهي نتائج مشروعي المسرح المدرسي والمهارات الادبية القناة السعودية تدشن غداً هوية جديدة لنشرات الأخبار بمشاركة مذيعات سعوديات جامعة القصيم تشارك قطاع الصحة العامة بالرس في تقديم البرامج الصحية والتوعوية جامعة دار العلوم تشارك في فعاليات البرنامج الوطني لمكافحة السكري أمير عسير يشرف حفل تكريم قائد حرس الحدود السابق بالمنطقة فريق من وزارة الصحة يزور الفرشة وظهران الجنوب مركز السكر يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري وفعاليات لون أكلك تستهدف تغيير نمط التغذية بالمجتمع مركز الملك فيصل يشارك في مؤتمر “مكافحة التطرف” في برلين وزير التجارة والاستثمار يسلم 11 رخصة لرواد أعمال من مختلف أنحاء العالم أمير منطقة تبوك يطلع على إنجازات الصحة بالمنطقة

اختتام فعاليات التمرين العسكري السعودي الأردني المشترك

اختتام فعاليات التمرين العسكري السعودي الأردني المشترك
المناطق _ أشرف العصيمي
اختتمت اليوم فعاليات التمرين العسكري السعودي الأردني “اليرموك 2” في المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية والذي انطلقت يوم الأحد الماضي بمشاركة لواء خالد بن الوليد الثاني عشر من الجانب السعودي ولواء الأميرة عالية من الجانب الأردني، بحضور قائد المنطقة الشمالية الأردنية غازي السرحان وقائد المنطقة الشمالية السعودية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير بالنيابة عن قائد القوات البرية الملكية فريق ركن سمو الأمير الملكي فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والملحق العسكري السعودي لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان و عدد من كبار قادة كلا الجانبين.
 وأكد اللواء المطير في كلمة له أن هذه التمارين المشتركة من شأنها تطوير القوة العسكرية وتعزيزها، كما ترفع من قدرات الضباط في الإدارة العسكرية، خاصة أن المملكة الأردنية الهاشمية تشارك في عمليات عاصفة الحزم لمواجهه خطر الاٍرهاب الذي يفتك في المنطقة العربية والإسلامية.
ويأتي هذا التمرين بتوجيه من القيادتين الرشيدتين بهدف تعزيز العمل العسكري المشترك وتطوير الاستجابة السريعة لمواجهة التھدیدات الإرهابية والتحديات المستقبلة وسرعة اتخاذ القرار والتعاون والتنسيق بین المشاركين ورفع مستوى الكفاءة القتالية، كما تم استعراض أهم النشاطات بين المتدربين التي من شأنها تبادل الخبرات فيما بينهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>