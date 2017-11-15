اختتام فعاليات التمرين العسكري السعودي الأردني المشترك

اختتمت اليوم فعاليات التمرين العسكري السعودي الأردني “اليرموك 2” في المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية والذي انطلقت يوم الأحد الماضي بمشاركة لواء خالد بن الوليد الثاني عشر من الجانب السعودي ولواء الأميرة عالية من الجانب الأردني، بحضور قائد المنطقة الشمالية الأردنية غازي السرحان وقائد المنطقة الشمالية السعودية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير بالنيابة عن قائد القوات البرية الملكية فريق ركن سمو الأمير الملكي فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والملحق العسكري السعودي لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان و عدد من كبار قادة كلا الجانبين.

وأكد اللواء المطير في كلمة له أن هذه التمارين المشتركة من شأنها تطوير القوة العسكرية وتعزيزها، كما ترفع من قدرات الضباط في الإدارة العسكرية، خاصة أن المملكة الأردنية الهاشمية تشارك في عمليات عاصفة الحزم لمواجهه خطر الاٍرهاب الذي يفتك في المنطقة العربية والإسلامية.

ويأتي هذا التمرين بتوجيه من القيادتين الرشيدتين بهدف تعزيز العمل العسكري المشترك وتطوير الاستجابة السريعة لمواجهة التھدیدات الإرهابية والتحديات المستقبلة وسرعة اتخاذ القرار والتعاون والتنسيق بین المشاركين ورفع مستوى الكفاءة القتالية، كما تم استعراض أهم النشاطات بين المتدربين التي من شأنها تبادل الخبرات فيما بينهم.