 بردة الشعر لتعليم جدة في تصفيات المهارات الأدبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بردة الشعر لتعليم جدة في تصفيات المهارات الأدبية

بردة الشعر لتعليم جدة في تصفيات المهارات الأدبية
المناطق _ عسير

اختتمت مساء أمس التصفيات النهائية للمهارات الأدبية على مستوى المملكة والتي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بعسير ، بمشاركة “40” إدارة تعليمية.

 وأسفرت النتائج عن فوز تعليم جدة بالمركز الأول وبردة الشعر للطالب إبراهيم القاضي ، فيما حصل الطالب عيسى نهاري من تعليم صبيا على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة ، وحطت جائزة الإلقاء رحالها في تعليم مكة بعد أن توج الطالب فراس قطب بالمركز الأول .

من جهته أكد مدير عام التعليم بعسير الأستاذ جلوي آل كركمان في كلمة بهذه المناسبة، أن هذه المسابقات تهدف في المقام الأول إلى تمكين الطلاب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الشخصية ، واكتشاف مواهبهم ، والوصول إلى كوامن الإبداع لديهم وتعزيزهم للتعبير عن أنفسهم ، في مجتمع تقوده اليوم مهارات القرن الواحد والعشرين .

إلى ذلك أوضح مدير إدارة النشاط الثقافي  بوزارة التعليم الأستاذ عبد العزيز السراء ، أن المشاركين في هذه التصفيات فائزون ، فبمجرد الوصول لهذه المرحلة يعد فوزا بحد ذاته ، داعيا أدباء المستقبل، إلى توسيع مداركهم وثقافتهم من خلال القراءة النافعة ، والكتابة المعتمدة على أسس الكتابة الأدبية .

وشهد اللقاء تقديم قصيدة منتقاه كأنموذج للقصائد التي قدمت في مجال الشعر ، و أنموذجا للقصة القصيرة ، وآخر للإلقاء ، فيما قدم كلمة الوفود الأستاذ عبد الله الشهري من تعليم جدة ، أشاد من خلالها بجهود تعليم عسير في استضافة المسابقة ، وثمن جهود وزارة التعليم في إتاحة هذه الفرص للطلاب لتقديم مواهبهم على منصات الإبداع والتتويج .

وتخلل اللقاء تكريم لجان التحكيم والوفود المشاركة من إدارات التعليم والطلاب المشاركين ، والجهات الداعمة والمشاركين في تنظيم المسابقة .

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