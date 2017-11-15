صحة الطائف تعتمد التمديد لـ80 قيادي في اداراتها ومستشفياتها المختلفه

اعتمد مدير الشؤون الصحيه بالطائف صالح بن سعد المونس تمديد تكليف 80 من قيادات صحة الطائف وذلك ضمن قرارات اصدرها اعتبارا من الاول من صفر ولمدة عام وشملت قرارات التمديد 80 قيادي بصحة الطائف جاءت على النحو التالي تمديد تكليف كلا من ولمدة عام اعتبارا من 1/2/1439 وحتى 30/1/1440 وهمالدكتور أحمد عائض أحمد الزايديمساعد المدير للخدمات العلاجيةأ. أحمد محمد سالم القرنيمساعد المدير للموارد البشريةوالشئون المالية والإداريةأ. متعب مسفر صالح الجعيدمساعد المدير للإمدادد. فواز طلق مسحل الزايديمساعد المدير للخدمات الطبية المساعدةأ. محمد محسن عائش الغشمريمساعد المدير لتقنية المعلومات والاتصالاتأ. علي سالم علي الزهرانيمساعد المدير للمشاريع والشئون الهندسيةأخصائي/ مطر عطية سعيد الزهرانيمساعد المدير للصحة العامةالدكتور عبدالسلام عبدالله الشهريمساعد المدير للتخطيطأ. عبدالله مسفر العليانينائب مساعد المدير للشئون المالية والإداريةأ. عوضه مشغل عضاب العليانيمستشار ومشرف مكتب المديرأ. فيصل محمد الشربيمدير مكتب المديرأ.عبدالهادي جود الله الربيعيمدير إدارة التواصل والعلاقات والناطق الإعلاميأ. سلمان عوض عيفان الحارثيمدير إدارة الموارد الذاتيةأ. خالد محمد الثبيتيمدير مكتب المشاريعأ. بدر عيضة الثبيتيمدير لعلاقات وحقوق المرضىأ. عبدالله محمد مسفر الخثعميمدير إدارة شئون القطاع الخاصأ.وليد عبدالمطلب عبدالحميدمدير إدارة مكافحة العدوى والمنشآت الصحيةأ. فهيد شاكر العبدليمدير إدارة الجودةأ. تركي عائض عبدالله السواطمدير إدارة التمريضأ. سعيد عبدالله مطر الزهرانيمدير إدارة الطوارئ والأزماتأ. تركي عبيد الذيابيمدير إدارة الشئون القانونيةأ.صالح سعد العنزيمدير إدارة الأطباء الزائرينأ. تركي مرعي الأسمريمدير إدارة التوعية الدينيةأ. علي بن علي حسين الغامديمدير إدارة التغذيةأ. مصلح عائض الكثيريمدير إدارة الرعاية الصيدليةأ. هاضل محمد العصيميمدير إدارة المستشفياتأ. فهد صالح عبدالله الغامديمدير إدارة المختبراتأ. سعيد محمد معيض الزهرانيمدير إدارة الطب الشرعيأ. محمد عبدالله القرنيمدير إدارة مراقبة المخزونأ. فيصل سالم الجهنيمدير إدارة الإتصالات الإداريةأ. دخيل الله محيسن الحارثيمدير إدارة الخدمات العامةأ. محمد أحمد القرنيمدير إدارة الموارد البشريةأ. معن حسين العوفيمدير إدارة الميزانيةأ. عبدالله عمران الثماليمدير إدارة الشئون الماليةأ. عبدالعزيز سعيد الزهرانيمدير إدارة خدمات الأشعةأ. دخيل الله حسين الثقفيمدير إدارة عيادة التدخينأ. فؤاد حسن الثبيتيمدير إدارة مركز طب الأسنانأ. منصور مساعد الزهرانيمدير إدارة التأهيل الطبيأ. عبدالمحسن عبدالعزيز الأزوريمدير إدارة المشترياتأ. نايف سعد محمد الحارثيمدير إدارة طب الأسرةأ. ماجد عناية الله نيازمدير إدارة الأمن والسلامةأ. عائشة علي القحطانيمدير إدارة التواصل الداخليأ. منصور محمد علي الشهريمدير إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبيأ. سامي مسفر الثبيتيمدير إدارة مكافحة الأمراض المعديةأ. خالد علي أحمد الجعفريمدير إدارة صحة البيئة والصحة المهنيةأ. تركي محمد دغريريمدير إدارة التوعية وتعزيز الصحةأ. حامد ردة الله الطلحيمدير إدارة التجهيزات الطبيةأ. مرزوق محسن النفيعيمدير مستشفى السحنأ. سرحان رشيد العتيبيمدير مستشفى المحانيأ. جمال عقاب موسى الثقفيمدير مستشفى الصحة النفسيةأ. طارق مطلق الروقيمدير مستشفى الأطفالأ. ياسر خشمان العتيبيمدير مستشفى أم الدومأ. عبدالله محمد هذال السبيعيمدير مستشفى رنيةأ. محمد شجاع العتيبيمدير مستشفى الخرمةأ. عائض عوض الحارثيمدير مستشفى قياأ. فهد سعود الحارثيمدير مستشفى ميسانأ. أحمد شافي البقميمدير مستشفى تربةأ. خالد عائض الروقيمدير مستشفى ظلمأ. عطية جابر المالكيمدير مستشفى القريعأ. نبيه ناصر عياد الذيابيمدير مستشفى المويهأ. عبدالعزيز سفر الزايديمساعد مدير مستشفى الأطفال للشئون المالية والإداريةد.حسن عبده غويديمساعد مدير مستشفى الملك عبدالعزيز للخدمات الطبيةد. محمد مانع الأحمريمساعد مدير مستشفى الأطفال للخدمات الطبيةأ. محمد سعيد المنصوريمساعد مدير مستشفى الملك عبدالعزيز للشئون المالية والإداريةأ. عبدالله عوض الزايديمساعد مدير مستشفى الملك فيصل للشئون المالية والإدارية

نوف عواض عبدالله العرابي

مدير إدارة دعم الرضاعة الطبيعية

أ. بندر سعيد المالكي

سكرتير اللجنة الطبية

عبدالرحيم احمد المالكي

مدير إدارة المشاركة المجتمعية

سعيد محمد الزهراني

مدير إدارة شئون المراكز الصحية

ماجد حسين الحارثي

مدير إدارة المشاريع

محمد نومان العتيبي

مدير إدارة الصيانة

سامي عطيه الثبيتي

مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية

خالد محمود بخاري

مدير إدارة التخطيط

خالد محمد الزهراني

مدير إدارة الشئون الأكاديمية والتدريب

احمد بن رشيد الغامدي

مدير اداره الصيانه الطبيه

عبداللطيف بن احمد بن عواض القحطاني

مدير اداره الاسكان

نبيل الثبيتي

مدير ادارة الأبحاث

ماجد القرشي

مدير إدارة الإحصاء الطبي

عصام المالكي

مدير ادارة زراعة الأعضاء

اكد ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا ان التمديد يأتي في اطار سياسة صحة الطائف حيال توحيد التكليف بالمهام الادارية للقيادات الصحية كافة للتمشي بموجبه بما يحقق التجانس في كافة الادارات الصحية وبين القيادات كافه