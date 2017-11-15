 التطبيق “القاتل للبطارية” يتعهد بحل مشكلته مع أبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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التطبيق “القاتل للبطارية” يتعهد بحل مشكلته مع أبل

التطبيق “القاتل للبطارية” يتعهد بحل مشكلته مع أبل
المناطق - الرياض
منذ أطلقت “أبل” نظامها المحدث “iOS 11″، ازدادت شكاوى مستخدمي أجهزة “آيفون” و”آيباد” من أن تطبيق “يوتيوب” يستهلك شحن البطارية بشكل مبالغ فيه.

والغريب أن ضياع طاقة البطارية بسبب أكبر تطبيق للفيديو في العالم لدى مستخدمي أجهزة “أبل”، يحدث حتى لو كان التطبيق غير مفعل، وهو ما دفع “يوتيوب” للبحث عن حل سريع.

وأكد حساب رسمي لـ”يوتيوب” على موقع “تويتر”، أن الشركة على دراية بالمشكلة، وكتب: “هذا الأمر نحن نعمل على إصلاحه بسرعة”.

وحث خبراء في التكنولوجيا على استخدام “يوتيوب” عبر موقعه الإلكتروني من خلال المتصفح، لا التطبيق الذكي، لتلافي تلك المشكلة.

وفي أجهزة “أبل”، يمكن لأي مستخدم التعرف على نسبة مساهمة أي تطبيق في استهلاك البطارية، وذلك من داخل إعدادات الجهاز.

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