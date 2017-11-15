شركة “سوفت بنك” تخطط لاستثمار 25 مليار دولار في المملكة

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن شركة سوفت بنك اليابانية تخطط لاستثمار ما يصل ِإلى 25 مليار دولار في المملكة، خلال السنوات الـ3 أو الـ4 المقبلة، حيث تقوم الشركة اليابانية التي يديرها “ماسايوشي سون” بتعميق العلاقات الاستثمارية مع المملكة.

و تهدف شركة سوفت بنك إلى استثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار في مشروع مدينة نيوم العملاق على ساحل البحر الأحمر شمال غربي المملكة وفقا لموقع “العربية” .

كما يخطط صندوق رؤية سوفت بنك الذي يضم استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى استثمار نحو 10 مليارات دولار في الشركة السعودية للكهرباء المملوكة بأغلبية للدولة.

وتأتي استثمارات الطاقة في المملكة، بهدف تنويع مصادر الدخل، وتنويع المرافق في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، حيث يخطط لمدينة نيوم أن تكون أكبر حاضن لاستثمارات الطاقة الشمسية بالعالم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أطلق مشروع نيوم الذي يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، بمختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع، وعين كلاوس كلينفيلد في منصب الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في العام 2025.