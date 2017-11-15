 شركة “سوفت بنك” تخطط لاستثمار 25 مليار دولار في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العالم بانتظار آخر المتأهلين إلى مونديال 2018 مزاد مخطط السعيد العقاري يحصد 50 مليون ريال عبر 113 قطعة بمحافظة جدة فيديو.. “خالد الفيصل” يوقف الفرق الغنائية والموسيقية في مطاعم جدة الإفراج عن السعودي المختطف في لبنان وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة العليا للعمرة شركة “سوفت بنك” تخطط لاستثمار 25 مليار دولار في المملكة الأمير سعود بن نايف يعقد لقاءً مفتوحاً مع طلبة جامعة حفر الباطن التطبيق “القاتل للبطارية” يتعهد بحل مشكلته مع أبل صحة الطائف تعتمد التمديد لـ80 قيادي في اداراتها ومستشفياتها المختلفه الغامدي مديراً لخدمة العملاء بالمركز الطبي الدولي الجيش يعلن استيلاءه على السلطة في زيمبابوي ويطيح بحكم موغابي أمير الشرقية يرعى ختام أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري بحفر الباطن

شركة “سوفت بنك” تخطط لاستثمار 25 مليار دولار في المملكة

شركة “سوفت بنك” تخطط لاستثمار 25 مليار دولار في المملكة
المناطق - الرياض

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن شركة سوفت بنك اليابانية تخطط لاستثمار ما يصل ِإلى 25 مليار دولار في المملكة، خلال السنوات الـ3 أو الـ4 المقبلة، حيث تقوم الشركة اليابانية التي يديرها “ماسايوشي سون” بتعميق العلاقات الاستثمارية مع المملكة.

و تهدف شركة سوفت بنك إلى استثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار في مشروع مدينة نيوم العملاق على ساحل البحر الأحمر شمال غربي المملكة وفقا لموقع “العربية” .

كما يخطط صندوق رؤية سوفت بنك الذي يضم استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى استثمار نحو 10 مليارات دولار في الشركة السعودية للكهرباء المملوكة بأغلبية للدولة.

وتأتي استثمارات الطاقة في المملكة، بهدف تنويع مصادر الدخل، وتنويع المرافق في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، حيث يخطط لمدينة نيوم أن تكون أكبر حاضن لاستثمارات الطاقة الشمسية بالعالم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أطلق مشروع نيوم الذي يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، بمختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع، وعين كلاوس كلينفيلد في منصب الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في العام 2025.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>