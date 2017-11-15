وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة العليا للعمرة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للعمرة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة.

وأكد سمو وزير الداخلية في بداية الاجتماع أن رعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة يأتي في مقدمة اهتمام وعناية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

ونوه سموه خلال الاجتماع بما تحقق من نجاح متميز لموسمي الحج والعمرة للعام الماضي 1438هـ وما يستوجبه ذلك من مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العناية والاهتمام بالخدمات والتسهيلات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة لهذا العام 1439هـ.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصِّلة بشؤون العمرة والمعتمرين والزوار ومتابعة مشروعات العمرة وبرامج تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من برامج في منظومة الخدمات المطورة للعناية بالمعتمرين والزوار وتسهيل أدائهم لمناسكهم وتقديم كامل العناية لقاصدي الأماكن المقدسة بكل سكينة وطمأنينة منذ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين.

وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ عدداً من التوصيات اللازمة حيال ما جرى مناقشته من موضوعات بهذا الشأن لاستكمال الرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للتوجيه حيال ما يراه النظر الكريم.

حضر الاجتماع، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان‏، ووزير الحج والعمرة أمين اللجنة العليا للعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير النقل الدكتور نبيل محمد العمودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، وعدد من كبار المسؤولين.