الإفراج عن السعودي المختطف في لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بالإفراج عن السعودي علي البشراوي، الذي اختطفه مجهلون في لبنان الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة الرسمية “أنه تم الإفراج عن المخطوف السعودي علي البشراوي، وقد تسلمته مخابرات الجيش اللبناني، وترك بمفرده بعد أن أوصلته سيارتان إلى منطقة مهجورة في (منطقة) حوش السيد علي”.

وكانت السلطات اللبنانية أكدت الجمعة الماضية اختطاف البشراوي من منزله في منطقة كسروان، بعد أن استدرجه مجهولون إلى خارج المنزل، ولم يعد بعد ذلك. وكان الخاطفون طلبوا من زوجة المخطوف فدية بمبلغ مليون دولار لإطلاق سراحه.