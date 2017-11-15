 الإفراج عن السعودي المختطف في لبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بهاء الحريري يعلن دعمه استقالة أخيه ويهاجم إيران العالم بانتظار آخر المتأهلين إلى مونديال 2018 مزاد مخطط السعيد العقاري يحصد 50 مليون ريال عبر 113 قطعة بمحافظة جدة فيديو.. “خالد الفيصل” يوقف الفرق الغنائية والموسيقية في مطاعم جدة الإفراج عن السعودي المختطف في لبنان وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة العليا للعمرة شركة “سوفت بنك” تخطط لاستثمار 25 مليار دولار في المملكة الأمير سعود بن نايف يعقد لقاءً مفتوحاً مع طلبة جامعة حفر الباطن التطبيق “القاتل للبطارية” يتعهد بحل مشكلته مع أبل صحة الطائف تعتمد التمديد لـ80 قيادي في اداراتها ومستشفياتها المختلفه الغامدي مديراً لخدمة العملاء بالمركز الطبي الدولي الجيش يعلن استيلاءه على السلطة في زيمبابوي ويطيح بحكم موغابي

الإفراج عن السعودي المختطف في لبنان

الإفراج عن السعودي المختطف في لبنان
المناطق - الرياض

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بالإفراج عن السعودي علي البشراوي، الذي اختطفه مجهلون في لبنان الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة الرسمية “أنه تم الإفراج عن المخطوف السعودي علي البشراوي، وقد تسلمته مخابرات الجيش اللبناني، وترك بمفرده بعد أن أوصلته سيارتان إلى منطقة مهجورة في (منطقة) حوش السيد علي”.

وكانت السلطات اللبنانية أكدت الجمعة الماضية اختطاف البشراوي من منزله في منطقة كسروان، بعد أن استدرجه مجهولون إلى خارج المنزل، ولم يعد بعد ذلك. وكان الخاطفون طلبوا من زوجة المخطوف فدية بمبلغ مليون دولار لإطلاق سراحه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>