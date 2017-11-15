فيديو.. “خالد الفيصل” يوقف الفرق الغنائية والموسيقية في مطاعم جدة

منع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل إحضار الفرق الموسيقية المختلفة وأجهزة “الديجيه” و “الأورق” إلى المطاعم.

وتضمنت برقية موجهة من الأمير خالد الفيصل ـ تم تداولها اليوم وحصلت “المناطق” على نسخة منها ـ موجهة إلى محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز رداً على البرقية التي رفعها سمو المحافظ، توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمنع مثل هذه المخالفات وعدم السماح بها مالم ترد توجيهات بذلك.

يذكر أنه لوحظ مؤخراً قيام بعض المطاعم بإحضار فرق غنائية بالعود والأورق والآلات الموسيقية المختلفة والديجيه والترويج لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يطالب أصحاب مطاعم أخرى بالترخيص لهم ومساواتهم بتلك المطاعم، إلا أن توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة منع تلك المخالفات قبل انتشارها.