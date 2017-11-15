بهاء الحريري يعلن دعمه استقالة أخيه ويهاجم إيران

دعم بهاء الحريري، شقيق رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، استقالة أخيه وأسبابها.

كذلك هاجم الحريري الأخ إيران وسياستها وسلوكها في المنطقة.

وانتقد بهاء الحريري، في بيانه العام الأول، إيران و”حزب الله” بالسعي إلى “السيطرة على لبنان”، معربا عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على “عقود من الدعم” للمؤسسات الوطنية في لبنان، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، متوعداً بأن “أيدي إيران في المنطقة ستقطع”.

وأكد الحريري في خطاب الاستقالة أن “لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي”.