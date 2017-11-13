 الاتحاد الإيطالي يقيل “فنتورا” من تدريب المنتخب بعد نكسة التأهل للمونديال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد الإيطالي يقيل “فنتورا” من تدريب المنتخب بعد نكسة التأهل للمونديال

الاتحاد الإيطالي يقيل “فنتورا” من تدريب المنتخب بعد نكسة التأهل للمونديال
المناطق - وكالات

قرر اتحاد الكرة الإيطالي اليوم الأربعاء إقالة جيامبييرو فينتورا، مدرب منتخب إيطاليا، من منصبه، عقب إخفاق الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام القادم، بعد الخسارة أمام منتخب السويد في الملحق الأوروبي المؤهل للنهائيات.

وأتت إقالة المدرب البالغ 69 عاما، في أعقاب اجتماع طارىء للاتحاد اليوم خصص للبحث في مستقبل المنتخب بعد الإقصاء من الملحق المؤهل الى المونديال أمام السويد، إثر الخسارة على أرض الأخيرة ذهابا صفر-1، والتعادل معها سلبا إيابا في ميلانو الاثنين.

وقال الاتحاد في بيان “بدءا من اليوم، لم يعد جانبييرو فنتورا مدربا للمنتخب الإيطالي لكرة القدم”.

وكان فنتورا قد امتنع عن الاستقالة بعد مباراة الاياب في ميلانو وفشل إيطاليا في بلوغ النهائيات، وسط صدمة عارمة في أنحاء البلاد.

في المقابل، لايعتزم كارلو تافيكيو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الاستقالة من منصبه، رغم الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها حاليا بسبب مطالبته بتقديم استقالته، في أعقاب إخفاق المنتخب الإيطالي، حسبما أفادت وكالة (آنسا) الإيطالية للأنباء اليوم.

ونقل عن داميانو توماسي، رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين، قوله “إن تافيكيو أبلغنا أنه لا ينوي التقدم باستقالته؛ (لكن) من المستحيل بدء حقبة جديدة بدون اجراء انتخابات جديدة”.

ويتعرض تافيكيو لحملة عنيفة في ظل مطالبة الجماهير والنقاد الإيطاليين له بتقديم استقالته.

و هذه هي المرة الأولى التي يعجز خلالها المنتخب الإيطالي، الفائز بلقب كأس العالم في أربع مناسبات، عن التأهل للمونديال منذ عام 1958 .

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