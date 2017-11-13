قائد حرس الحدود بجازان ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد الجندي مفرح النجادي

نقل سعادة قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- ومعالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول مفرح بن يحيى حبشان النجادي الذي استُشهد إثر مواجهة مع عناصر من الميليشيا الحوثية على الحدود الجنوبية.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء العتيبي منزل أسرة الشهيد النجادي بمحافضة الريث ، يوم أمس الثلاثاء الموافق 1439/2/25 هـ برفقة عدد من أركان القيادة ومديري الإدارات، سائلاً الله تعالى أن يتقبله برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان أن رجال حرس الحدود في أتم جاهزية لحماية حدود وطنهم الغالي وأن هذه المواقف لن تثنيهم عن بذل الغالي والنفيس وأداء واجبهم بكل عزيمة وإصرار.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الداخلية على تعزيته لهم التي كان لها الأثر في تخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة، مؤكدين تمسكهم بالعهود والدفاع عن الوطن الغالي.