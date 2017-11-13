مركز الطائف العلمي يحتفل باليوم العالمي للمتاحف والمعارض العلمية

شارك مركز الطائف العلمي باحتفالية اليوم العالمي للمتاحف والمعارض العلمية التي أطلقتها منظمة اليونسكو العالمية من أجل التنمية والاستدامة العالمية بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف والمراكز العلمية، وذلك في مقر المركز بالطائف.

وأوضح مدير عام التعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي أن إقامة هذه الاحتفالية يأتي ضمن فعاليات المركز التي تتيح الفرصة لاستقبال الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية بهدف التعلّم والترفيه معاً وكذلك للتعرف على المفاهيم والنظريات التي تعمل بها معروضات المركز، وكيفية الاستفادة والانتفاع منها في حياتهم اليومية.

وبين النفيعي أن المركز يدعم رؤية المملكة 2030، عبر تعزيز التعلم والإبداع، والإسهام في تطوير مهارات المعلمين والطلاب، كما يحقق 8 أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهي التعليم الجيد، الصحة الجيدة والرفاة، المساوة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأشار مدير المركز محمد الزهراني أن الاحتفالية شارك فيها نحو 120 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، على مدار 4 أيام، خصص يومين للبنين ويومين للبنات، وبدأت الاحتفالية بمحاضرة تعريفية وفيلم مرئي عن اليوم العالمي للمتاحف والمعارض العلمية، وبعد ذلك قاموا بجولة عملية داخل المركز تعرفوا فيها على آلية عمل المعروضات العلمية، واستمعوا لشرح مفصل عنها من فريق الإرشاد العلمي بالمركز، كما شاهدوا عرضاً مرئياً يحاكي واقع حركة النجوم والكواكب داخل القبة الفلكية.