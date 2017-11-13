غدا .. الموعد النهائي للمشاركة بجائزة جازان للتفوق

أعلنت أمانة جائزة جازان للتفوق والإبداع بأن يوم غد الخميس تاريخ 27/2/1439 .
هو الموعد النهائي لاستقبال المشاركة في جائزة المنطقة في مختلف الفروع خلال دورة هذا العام .. وجددت امانة الجائزة الدعوة للراغبين بسرعة ارسال مشاركاتهم .
تفاصيل أوسع عبر موقع الجائزة الرسمي ..
http://www.pmnaward.com
هو الموعد النهائي لاستقبال المشاركة في جائزة المنطقة في مختلف الفروع خلال دورة هذا العام .. وجددت امانة الجائزة الدعوة للراغبين بسرعة ارسال مشاركاتهم .
تفاصيل أوسع عبر موقع الجائزة الرسمي ..
http://www.pmnaward.com
التعليقات (٠) اضف تعليق