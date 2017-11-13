غدا .. الموعد النهائي للمشاركة بجائزة جازان للتفوق

أعلنت أمانة جائزة جازان للتفوق والإبداع بأن يوم غد الخميس تاريخ 27/2/1439 .هو الموعد النهائي لاستقبال المشاركة في جائزة المنطقة في مختلف الفروع خلال دورة هذا العام .. وجددت امانة الجائزة الدعوة للراغبين بسرعة ارسال مشاركاتهم .تفاصيل أوسع عبر موقع الجائزة الرسمي ..