 غدا .. الموعد النهائي للمشاركة بجائزة جازان للتفوق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

غدا .. الموعد النهائي للمشاركة بجائزة جازان للتفوق مركز الطائف العلمي يحتفل باليوم العالمي للمتاحف والمعارض العلمية ثلاثين مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لوكهيد مارتن توقع اتفاقية تعاون في مجال البحوث مع “كاوست” قائد حرس الحدود بجازان ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد الجندي مفرح النجادي الاتحاد الإيطالي يقيل “فنتورا” من تدريب المنتخب بعد نكسة التأهل للمونديال فيديو.. استوديو قناة كويتية يحترق على الهواء مباشرة مشاهدة التلفاز تضاعف خطر الإصابة بتجلط الدم ثلاثة لاعبين عرب في قائمة 10 أفضل هدافي العالم! مدير جامعة نجران: مشاريع المدينة الجامعية بفرع شرورة تسير وفق المخطط لها “حملة وطن بلا مخالف” في الباحة تضبط ٣٣٤ وافد جريمة بشعة في اليمن .. مليشيات الحوثي يقتلون أستاذا جامعيا أمام أطفاله

غدا .. الموعد النهائي للمشاركة بجائزة جازان للتفوق

غدا .. الموعد النهائي للمشاركة بجائزة جازان للتفوق
المناطق - جازان
أعلنت أمانة جائزة جازان للتفوق والإبداع بأن يوم غد الخميس تاريخ 27/2/1439 .
هو الموعد النهائي لاستقبال المشاركة في جائزة المنطقة في مختلف الفروع خلال دورة هذا العام .. وجددت امانة الجائزة الدعوة للراغبين بسرعة ارسال مشاركاتهم .
تفاصيل أوسع عبر موقع الجائزة الرسمي ..
http://www.pmnaward.com

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>