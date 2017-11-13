فرعي العمل والصحة بمنطقة الرياض يناقشان تدريب الكوادر الطبية وأهلية العلاج

عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي اجتماعاً تنسيقياً مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د . ناصر فالح الدوسري بحضور 24 مسؤولاً من كلا الجانبين، لمناقشة عدد من المواضيع المُشتركة بين فرعي الوزارتين بمنطقة الرياض ، وتعزيز سبل التعاون بين الفروع والمراكز والمستشفيات التابعة لهما بمايعود بالنفع والفائدة على الحالات المشمولة بالرعاية في الدور والمراكز الإيوائية في المجالات الطبية والنفسية وإستثمار نقاط الإلتقاء بشكل أمثل وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ بعض البرامج الطبية والصحية خصوصاً فيما يتعلق بالصحة النفسية مما يسهم في سرعة إنجاز وتسهيل ما تحتاجه الحالات والمستفيدون من الخدمات التي تقدمها وزارتي العمل والصحة، وتحقيق التكامل والتوأمة بين القطاعات الخدمية وفق الرؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني .

تم خلال الاجتماع أيضاً ، مناقشة إمكانية زيادة عدد الأطباء والممرضين التابعين لوزارة الصحة المتعاونين مع عمل وتنمية الرياض، وتوفير احتياجات فرع الوزارة من المستلزمات الطبية والأدوية والتطعيمات واللقاحات الموسمية، وتسهيل حجز المواعيد في المستشفيات المتخصصة والعيادات الخارجية، ومدى إمكانية ربط المراكز والدور الإيوائية بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالأحياء للإستفادة من برامج التطعيم واللقاحات.

بالإضافة إلى تخصيص مواقف سيارات في المراكز الطبية لمستفيدي وزارة العمل والتنمية للتسهيل على المعاقين وكبار السن ، كما تمت مناقشة الآلية المناسبة لنقل الحالات الحرجة والنفسية التي ترعاها وزارة العمل وفق أفضل المعايير الطبية والإستفادة من تجربة وزارة الصحة في هذا المجال، إضافة لفتح قنوات للتواصل وإنشاء خط ساخن بين فروع الوزارتين للوقوف على الحالات المحتاجة للرعاية الصحية والتعامل معها وفق آلية عمل مناسبة.

كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية الأحداث من أجل العمل على تخصيص كادر طبي للإشراف الصحي عليهم ، وتم أثناء الاجتماع عرض تجربة التعاون بين مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض ومدينة الملك سعود الطبية للاستفادة منها وجعلها نموذج يمكن تعميمه على بقية المراكز الأخرى ، كما تم التطرق للجمعيات الخيرية الصحية ومحاولة العمل على الاستفادة من المتطوعين الصحيين في المراكز والدور التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وفي محور آخر تم التطرق لبعض الحالات الإستثنائية التي ترعاها الوزارة ولا تحمل أوراق ثبوتية والنظر في أهلية علاجهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وفي نهاية الاجتماع ناقش الجميع الصعوبات التقنية التي واجهت فريق العمل على برنامج إحالة الطبي، وإمكانية إجراء اتفاقية بين الوزارتين لدعم وزارة العمل بالأدوية واللقاحات ، بالإضافة إلى تنظيم بعض الدورات التي يحتاجها الأطباء والممرضين بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ، ومتابعة الحالات النفسية من خلال برنامج الرعاية المنزلية المعمول به في وزارة الصحة .

من جهته قدم السيالي شكره وتقديره للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ولفريق العمل المشارك في الاجتماع وعلى رأسهم المدير العام د . ناصر بن فالح الدوسري على حسن الضيافة والتعاون الكبير الذي وجده فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض اثناء عرض المواضيع المطروحة للنقاش وحرصهم على تذليل كافة الصعوبات ، بما يبشر بتقديم عمل متميز ، وتعاون وثيق في قادم الأيام .