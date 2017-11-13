معارك ضارية في نهم وقصف مدفعي مكثف على مواقع الميليشيات

قالت مصادر عسكرية في اليمن إن معارك ضارية تدور في مديرية نهم يصحبها قصف مدفعي مكثف استهدف مواقع الميليشيات، بالتزامن مع غارات تشنها مقاتلات التحالف العربي.

في غضون ذلك ذكرت المصادر أن الجيش الوطني والمقاومة يحشدان قوات كبيرة لمعركة نقيل بن غيلان، كما دفع الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية كبيرة ونوعية إلى نهم.

فالتقدم الذي يحرزه الجيش الوطني مدعوماً بالتحالف في جبهة نهم يجعل من نقيل ابن غيلان الهدف المقبل في ظل تطورات عسكرية متسارعة.

مصادر عسكرية تقول إن الجيش الوطني والمقاومة يحشدان قوات كبيرة لمعركة نقيل بن غيلان التي ستمهد الطريق نحو صنعاء.

وفي الأثناء تدور معارك ضارية في مديرية نهم يصحبها قصف مدفعي مكثف استهدف مواقع الميليشيات، وتزامن مع غارات نفذتها مقاتلات التحالف.

المعارك أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، بالإضافة إلى تكبدها خسائر فادحة في الآليات والمعدات العسكرية.

مصادر ميدانية تقول إن الجيش الوطني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ونوعية إلى منطقة المدفون في نهم، وفي الجوف تمكن الجيش الوطني من إفشال محاولة تقدم للميليشيات صوب مواقعهم بمنطقة بوابة عمران، في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.