تشكيل فرق مشتركة بين المملكة والإمارات لمكافحة الجريمة والتعاون في المجالات الأمنية

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم ” الأربعاء” في مكتبه بمقر الوزارة بحضور الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى اجتماع اللجنة الأمنية الإماراتية – السعودية المشتركة برئاسة الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود وكيل وزارة الداخلية السعودية.

واطلع سموه على ما تم مناقشته خلال الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الذي جرى اليوم إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون المتميز القائم في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين على نحو يرتقي إلى تطلعات وآمال قيادتي البلدين ويحقق الرفاهية لشعبيهما في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار.

حضر اللقاء .. اللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة و العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأعضاء اللجنة الأمنية المشتركة من الإمارات والسعودية.

كانت ” اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ” قد عقدت اجتماعها الأول صباح اليوم بقاعة الاتحاد بمقر الوزارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية كافة.

ترأس وفد الإمارات في الاجتماع الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في حين ترأس الجانب السعودي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود وكيل وزارة الداخلية.

ورحب الفريق سيف الشعفار في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالدكتور ناصر الداوود والوفد المرافق له في بلدهم الثاني دولة الإمارات ونقل للوفد السعودي تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد.

وقال إن هذا الاجتماع يأتي تجسيدا لتوجيهات القيادة العليا في البلدين الشقيقين وحرصهما على دفع علاقات البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستمرارا للتواصل المستمر ما بين الأشقاء لبحث كل ما من شأنه دفع أوجه العمل الشرطي والأمني المشترك، لما فيه صالح البلدين وخير الشعبين الشقيقين.

و أكد أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة للحوار وتبادل الآراء والأفكار لتعزيز وتفعيل أوجه التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، متمنيا أن يحقق النتائج والأهداف المرجوة منه، وأن يعكس تطلعات وآمال قادة البلدين، ويحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار.

وفي ختام كلمته أعرب عن أمله في أن تواصل المملكة العربية السعودية مسيرة النهضة والتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان متمنيا للشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه توجه الدكتور ناصر الداوود رئيس الوفد السعودي الشقيق بالشكر والتقدير للمسؤولين بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيفضي لنتائج طيبة ستخدم مصالح البلدين لما فيه تقدم ورخاء شعبيهما.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية بين البلدين الشقيقين.

وجرى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها خاصة مكافحة المخدرات وتفعيل آلية تبادل المعلومات ووضع آلية مناسبة لعمل هذه الفرق ورفع توصياتها إلى اللجنة الأمنية المشتركة في اجتماعها المقبل الذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حضر الاجتماع من وزارة الداخلية العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية والعميد الدكتور خالد علي المري من القيادة العامة لشرطة دبي، والعميد فارس خليفة الفارسي مدير عام العمليات المركزية، والعميد منصور أحمد الظاهري المنسق العام لشؤون الجنسية الإقامة والمنافذ والعميد ناصر اليبهوني الظاهري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي والعميد عزيز حمود العامري مدير عام المنافذ والمطارات والعقيد الركن عبيد محمد العامري من القيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من الضباط بالوزارة.

وحضر من جانب وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيي مدير عام الجوازات واللواء محمد بن عبدالله الشهري من المديرية العامة لحرس الحدود واللواء عبدالله بن علي الغامدي من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومحمد بن عبدالعزيز المطيري مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي، والعميد فهد بن إبراهيم الزرعه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني وعدد من المسؤولين بالوزراة.