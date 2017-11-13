أمير نجران يرعى حفل “كلنا الحد الجنوبي”

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية ـ حفظهم الله ورعاهم ـ، لرجال القوات العسكرية، من الوزارات والقطاعات كافة، المرابطة على الحد الجنوبي والقوات المكمّلة في الأمن الداخلي.

جاء ذلك أثناء رعاية وحضور سموه حفل “كلنا الحد الجنوبي” الليلة، والذي أحيته الغرفة التجارية الصناعية، بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات بنجران.

وأكد سموه فخر واعتزاز كل الشعب السعودي، رجالاً ونساءً، بما يقدمه الرجال البواسل، في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وما يضحون به في سبيل الذود عن أرض الحرمين الشريفين، والثبات بشجاعة وبسالة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، وبأمان مواطنيها ومن يقيم عليها.

وقال سموه “لن تكفي الساعات مهما تعددت الألسن، ولن تكفي الصفحات مهما تعددت الأقلام، في وصف هؤلاء الرجال، الذين تسلحوا بالإيمان أولا، وأخلصوا ونذروا أنفسهم لحماية الدين، والدفاع عن المقدسات، وصون العروبة، وحراسة القيم ومكارم الأخلاق، فهم مصدر أمننا وأماننا، وعزتنا ورفعتنا”.

ونوّه سموه بالدور العظيم للمواطن، وخصوصًا المجتمع الصامد في مناطق الحد الجنوبي، قائلا “يلازم هؤلاء الرجال، شعب أبيّ عظيم، وفيّ كريم، سطروا أعظم ملحمة في الصمود من أجل الوطن، وفي حب الوطن، وفي مساندة ومؤازرة جنود الوطن”.

وأشار سموه إلى ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية كريمة خاصة واستثنائية لأبناء الشهداء، قائلا “شاهدنا في حفل اليوم مشاركة عزيزة وغالية من أبناء الشهداء، وهم اليوم يشاركونا الفخر والاعتزاز بما قدمه آباؤهم للدين ثم الوطن، ويواصلون المسير غدًا على خطى الآباء إن شاء الله، وهنا أنوّه بما يحظى به أبناء الشهداء من رعاية خاصة واستثنائية من لدن قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ، فهم اليوم أبناء سلمان بن عبدالعزيز، وفي قلب سلمان”.

ودعا سموه في ختام حديثه المولى أبن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويحفظ لهذا الوطن رجالاته المخلصين، وشعبه الوفي الكريم، وأن يرحم الشهداء ويعجل في شفاء المصابين.