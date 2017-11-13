 شاهد.. نصيحة عضو كبار العلماء الشيخ “الشثري” لوزير الحرس الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. نصيحة عضو كبار العلماء الشيخ “الشثري” لوزير الحرس الوطني

المناطق - الرياض

وجه عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، نصيحة لوزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف.

وقال في النصيحة التي تناقلت مقطع الفيديو الخاص بها مواقع التواصل الاجتماعي، “إن المنصب الذي عين فيه يعد بابا للعبادة إذا نوى أن يكون عمله لخدمة هذه البلاد وحفظ أمنها واستقرارها”، داعيا إياه لاحتساب الأجر عند الله والسعي لإرضائه عز وجل.

وعليه رد وزير الحرس الوطني قائلا: “إن السعودية كما إنها مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين فهي كذلك موطن لرجال عاهدوا الله على أن يؤدوا أعمالهم بإخلاص، وأن يعملوا على تطبيق شرع الله وحدود”.

وأضاف، أن “الحمد لله الذي يسر لنا .. وجعل لنا أولياء أمر منا وفينا.. إخوان لكبارنا وآباء لصغارنا في لحمة واحدة.. وأسأل رب البيت أن يحمي أهل هذا البيت.. وأن يطيل عمر مليكنا”.

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