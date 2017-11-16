 الناجون من زلزال إيران في الشوارع .. ومناشداتهم للنظام بلا فائدة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الناجون من زلزال إيران في الشوارع .. ومناشداتهم للنظام بلا فائدة !

الناجون من زلزال إيران في الشوارع .. ومناشداتهم للنظام بلا فائدة !
المناطق - وكالات

ناشد الناجون من الزلزال الذي ضرب غرب إيران في مطلع الأسبوع نظام الملالي للحصول على الغذاء والمأوى، وقالوا إن المساعدات تصلهم ببطء.

وواجه الناجون المنهكون والذين يواجهون طقسا شديد البرودة، يوما قاتما آخر في ظل حاجتهم للطعام والمياه، بعدما شردهم الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة، وضرب قرى وبلدات في إقليم كرمانشاه الواقع في منطقة جبلية متاخمة للعراق.

 قال مسؤولون إن الزلزال تسبب في هدم 30 ألف منزل وتدمير قريتين بالكامل. وفقا لرويترز.

واحتشد الآلاف في مخيمات مؤقتة بينما فضل الكثيرون قضاء ليالي باردة أخرى في العراء، خشية حدوث مزيد من الهزات الارتدادية بعد وقوع نحو 230 هزة.

 

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