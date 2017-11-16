ترامب يواصل حربه الكلامية ضد كوريا الشمالية: “ديكتاتورية منحرفة تبتز العالم نوويا”

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، حربه الكلامية ضد كوريا الشمالية، محذار ما وصفها بـ “الديكتاتورية المنحرفة” من ابتزاز العالم نوويا.

وقال ترامب في خطاب متلفز غداة عودته من جولة آسيوية استغرقت 12 يوما وتركّزت على حل ازمة كوريا الشمالية “لقد قلت بكل وضوح أننا لن نسمح لهذه الدكتاتورية المنحرفة بأن تأخذ العالم رهينة نووية”.

وأضاف أن نظيره الصيني شي جينبينغ وعده بأن يمارس “ضغوطا اقتصادية” على هذا البلد، مشددا على أن “الرئيس شي يقرّ بأن كوريا الشمالية تشكّل خطرا كبيرا على الصين”.