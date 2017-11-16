 حكم نهائي جديد على “مرشد الإخوان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حكم نهائي جديد على “مرشد الإخوان”

المناطق - وكالات

قضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، بتأييد أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحق مرشد الإخوان محمد بديع و55 آخرين في قضية أحداث عنف الإسماعيلية، التي وقعت في 5 يوليو 2013.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد أصدرت حكمها حضوريا وغيابيا على 105 متهما في هذه القضية وقضت بمعاقبة بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة 20 متهما وقد طعن على الحكم بديع و55 آخرين على الاحكام الصادرة بحقهم، بينما لا يزال باقي المتهمين هاربين.

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