حكم نهائي جديد على “مرشد الإخوان”

قضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، بتأييد أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحق مرشد الإخوان محمد بديع و55 آخرين في قضية أحداث عنف الإسماعيلية، التي وقعت في 5 يوليو 2013.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد أصدرت حكمها حضوريا وغيابيا على 105 متهما في هذه القضية وقضت بمعاقبة بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة 20 متهما وقد طعن على الحكم بديع و55 آخرين على الاحكام الصادرة بحقهم، بينما لا يزال باقي المتهمين هاربين.