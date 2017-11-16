 الجيش المصري يكشف عن أول صورة للإرهابي الأجنبي بعملية الواحات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجيش المصري يكشف عن أول صورة للإرهابي الأجنبي بعملية الواحات

الجيش المصري يكشف عن أول صورة للإرهابي الأجنبي بعملية الواحات
المناطق - وكالات

كشف الجيش المصري عن صورة الإرهابي الأجنبي المقبوض عليه في عملية الواحات الأخيرة، وتم توقيفه في موقعة تحرير الضابط المختطف محمد الحايس.

ومن المقرر أن يظهر الإرهابي والذي تشير المعلومات إلى أنه ليبي الجنسية، اليوم الخميس، على فضائية “الحياة” المصرية في مقابلة مع الإعلامي عماد الدين أديب ليتحدث حول دوره في المعركة، والمهام التي كُلف بها، ولماذا حاول التنظيم الإرهابي تهريبه إلى ليبيا؟

وكشفت المعلومات أن الإرهابي كان مسؤول الدعم والمعيشة ومتابعة الأسرى بخلية الواحات، وتم تكليفه بتدريب عناصر الخلية على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد كشف خلال “منتدى شباب العالم”، والذي عقد في شرم الشيخ مؤخراً، أن قوات الأمن تمكنت من تصفية الخلية الإرهابية التي نفذت حادث الواحات في 21 أكتوبر الماضي بشكل كامل، باستثناء متهم واحد تم القبض عليه وتبين أنه ليس مصرياً.

وأضاف السيسي أنه سيتم الإعلان عن شخصية المتهم الأجنبي وكشف اعترافاته بعد انتهاء جلسات المنتدى.

يذكر أن الجيش المصري كان قد أعلن تصفية الإرهابيين المتورطين في هجوم الواحات والذي أسفر عن مقتل 16 شرطياً.

وأكد أن القوات الجوية، وبالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة، قامت بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم، مضيفاً أنه تم تنفيذ هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتواجدة بمنطقة الحدث.

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