 عادل عزت: المنتخب الألماني طلب مواجهتنا ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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عادل عزت: المنتخب الألماني طلب مواجهتنا !

عادل عزت: المنتخب الألماني طلب مواجهتنا !
المناطق - الرياض

أكد عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي أن الأخضر سيخوض 6 مباريات ودية قبل دخول معترك كأس العالم، مشيراً إلى أن الدوري المحلي سيتوقف في شهر أبريل القادم.

وقال عزت لبرنامج “في المرمى”: سيكون لدينا الفرصة بلعب 6 مباريات ودية قبل كأس العالم، ففي شهر مارس سنلعب مباراتين وما بين نهاية مايو ومنتصف يونيو سخوض 3 مباريات، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح للمنتخبات بلعب مباريات ودية اذا اتفق الاتحادان.

وزاد: لدينا اتفاقيات مشروطة مع منتخبات كبرى مثل الأرجنتين وبلجيكا وألمانيا والبرازيل وفي قادم الأيام سنتفق مع منتخبات مثل فرنسا. وأردف: أصبح منتخبنا مطلوباً من المنتخبات العالمية، فالاتحاد الألماني طلب اللعب معنا، وكذلك منتخب الأرجنتين.

وحول معسكر البرتغال أجاب: حققنا أهدافنا من خلال الاحتكاك بالمنتخبات الكبرى، ورفع المستويات اللياقية والفنية والانضباطية وتطبيق النهج التكتيكي للمدرب.

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