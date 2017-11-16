عادل عزت: المنتخب الألماني طلب مواجهتنا !

أكد عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي أن الأخضر سيخوض 6 مباريات ودية قبل دخول معترك كأس العالم، مشيراً إلى أن الدوري المحلي سيتوقف في شهر أبريل القادم.

وقال عزت لبرنامج “في المرمى”: سيكون لدينا الفرصة بلعب 6 مباريات ودية قبل كأس العالم، ففي شهر مارس سنلعب مباراتين وما بين نهاية مايو ومنتصف يونيو سخوض 3 مباريات، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح للمنتخبات بلعب مباريات ودية اذا اتفق الاتحادان.

وزاد: لدينا اتفاقيات مشروطة مع منتخبات كبرى مثل الأرجنتين وبلجيكا وألمانيا والبرازيل وفي قادم الأيام سنتفق مع منتخبات مثل فرنسا. وأردف: أصبح منتخبنا مطلوباً من المنتخبات العالمية، فالاتحاد الألماني طلب اللعب معنا، وكذلك منتخب الأرجنتين.

وحول معسكر البرتغال أجاب: حققنا أهدافنا من خلال الاحتكاك بالمنتخبات الكبرى، ورفع المستويات اللياقية والفنية والانضباطية وتطبيق النهج التكتيكي للمدرب.