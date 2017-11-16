غارات للتحالف تسقط قتلى في صفوف الميليشيات.. وتعزيزات كبيرة لمنطقة المدفون

نفذت قوات التحالف العربي في اليمن، غارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تكبدها خسائر فادحة في الآليات والمعدات العسكرية.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش الوطني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ونوعية إلى منطقة المدفون في نهم، وفي الجوف تمكن الجيش الوطني من إفشال محاولة تقدم للميليشيات صوب مواقعهم بمنطقة بوابة عمران، في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي المتون واصل الجيش استهدافه مواقع الميليشيات، في مناطق سوق الاثنين والورش والفيض بالمدفعية، محققاً إصابات مباشرة، كما تمكن الجيش في جبهات المصلوب من قصف مواقع الميليشيات في منطقة ملاحا ومحيط التلة البيضاء.